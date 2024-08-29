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"Общественному телевидению и радиовещанию" исполняется 19 лет

"Общественному телевидению и радиовещанию" исполняется 19 лет Общественному телевидению (ITV), начавшему деятельность 29 августа 2005 года, исполняется 19 лет.
Мультимедиа
29 августа 2024 г. 13:41
Общественному телевидению и радиовещанию исполняется 19 лет

Общественному телевидению (ITV), начавшему деятельность 29 августа 2005 года, исполняется 19 лет.

Как сообщает Report, компании "Общественное телевидение и радиовещание", реализовавшей за 19 лет множество интересных проектов, удалось завоевать любовь и признание зрителей.

Помимо этого, канал проводил прямую трансляцию таких престижных спортивных соревнований как Чемпионат Европы по футболу, Олимпийские и Паралимпийские игры. Общественное телевидение имеет право на показ игр и шоу "Маска", "Миллионер", Camaat nə deyir?, Səs Azərbaycan и пр.

Информационное агентство Report поздравляет сотрудников ITV, желает им успехов в их деятельности!

Видео: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке Видеоİctimai TV 19 yaşını qeyd edir

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