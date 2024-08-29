"Общественному телевидению и радиовещанию" исполняется 19 лет

Общественному телевидению (ITV), начавшему деятельность 29 августа 2005 года, исполняется 19 лет.

Общественному телевидению (ITV), начавшему деятельность 29 августа 2005 года, исполняется 19 лет.

Как сообщает Report, компании "Общественное телевидение и радиовещание", реализовавшей за 19 лет множество интересных проектов, удалось завоевать любовь и признание зрителей.

Помимо этого, канал проводил прямую трансляцию таких престижных спортивных соревнований как Чемпионат Европы по футболу, Олимпийские и Паралимпийские игры. Общественное телевидение имеет право на показ игр и шоу "Маска", "Миллионер", Camaat nə deyir?, Səs Azərbaycan и пр.

Информационное агентство Report поздравляет сотрудников ITV, желает им успехов в их деятельности!

Видео: Вугар Ханларов