"Общественному телевидению и радиовещанию" исполняется 19 лет

Общественному телевидению (ITV), начавшему деятельность 29 августа 2005 года, исполняется 19 лет.
Как сообщает Report, компании "Общественное телевидение и радиовещание", реализовавшей за 19 лет множество интересных проектов, удалось завоевать любовь и признание зрителей.
Помимо этого, канал проводил прямую трансляцию таких престижных спортивных соревнований как Чемпионат Европы по футболу, Олимпийские и Паралимпийские игры. Общественное телевидение имеет право на показ игр и шоу "Маска", "Миллионер", Camaat nə deyir?, Səs Azərbaycan и пр.
Информационное агентство Report поздравляет сотрудников ITV, желает им успехов в их деятельности!
Видео: Вугар Ханларов