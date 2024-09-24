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В Ташкенте обсудили важность информирования общества для борьбы с дезинформацией

В Ташкенте обсудили важность информирования общества для борьбы с дезинформацией Одним из основных способов борьбы с дезинформацией является информирование общества, в этой связи в Узбекистане должны больше знать об Азербайджане, и наоборот.
Мультимедиа
24 сентября 2024 г. 16:08
В Ташкенте обсудили важность информирования общества для борьбы с дезинформацией

Одним из основных способов борьбы с дезинформацией является информирование общества, в этой связи в Узбекистане должны больше знать об Азербайджане, и наоборот.

Как сообщает участвующий в работе форума представитель Report, об этом заявил председатель аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров в ходе панельной дискуссии на тему "В поисках истины в цифровую эпоху: борьба с дезинформацией" в рамках Азербайджано-узбекского медиафорума в Ташкенте.

"Еще десять лет назад мы почти ничего не знали друг о друге. На сегодняшний день ситуация, конечно, меняется, и это в первую очередь связано со взаимоотношениями лидеров наших стран", - сказал Саттаров.

Он отметил, что тесные связи между Азербайджаном и Узбекистаном способствуют сближению двух народов.

В свою очередь заведующая отделом международных отношений Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Нигяр Гусейнова подчеркнула, что по мере роста международного авторитета, Азербайджан и Узбекистан все чаще сталкиваются с дезинформационными атаками. Целью является ввести общество в заблуждение и загрязнить информационное пространство, сказала она.

Гусейнова также подчеркнула, что Баку и Ташкент обладают значительным потенциалом для дальнейшего расширения сотрудничества, увеличения числа совместных проектов, в том числе в сфере борьбы с дезинформацией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaşkənddə dezinformasiya ilə mübarizə üçün cəmiyyətin məlumatlandırılmasının vacibliyi müzakirə edilib

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