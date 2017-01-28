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    Убранство зимы: снежный Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Снежные пейзажи столицы

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Начиная со вчерашнего дня, в Азербайджане идет снег.

    Как сообщает Report, снежная погода продолжится еще несколько дней. 

    По информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове до конца января будет наблюдаться нестабильная погода, временами ожидаются осадки, снег, ожидается временами усиливающийся северо-восточный ветер.

    Минимальная температура воздуха 28-29 января составит 0-3 градусов мороза. Ночью и утром в некоторых местах возможна гололедица. 

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