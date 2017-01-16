В Аллее шехидов начались подготовительные работы - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ С трагедии 20 Января проходит 27 лет. Место захоронения шехидов 20 Января, подаривших родине свободу ценой собственных жизней, за эти годы превратилось в святилище, посещаемое миллионами людей.

Как сообщает Report, ведутся подготовительные работы по случаю 27-й годовщины трагедии. Аллея шехидов окрашивается в ярко-красный цвет при помощи сотен гвоздик.

Подготовительные работы в аллее завершатся 19 января, и аллея будет полностью готова к приему посетителей.

Несмотря на напряженную работу, поток посетителей не прекращается. Сотни школьников, пожилых, молодых, люди различной профессии посещают святилище.

Школьники обсуждают надписи на могилах, делятся друг с другом информацией. Здесь как бы проходит урок истории. Их учителями же являются шехиды, устремившие свои взоры к трехцветному флагу Азербайджана.

Фото: Эльшан Баба