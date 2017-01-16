 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Аллее шехидов начались подготовительные работы - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Святилище украшается гвоздиками

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ С трагедии 20 Января проходит 27 лет. Место захоронения шехидов 20 Января, подаривших родине свободу ценой собственных жизней, за эти годы превратилось в святилище, посещаемое миллионами людей. 

    Как сообщает Report, ведутся подготовительные работы по случаю 27-й годовщины трагедии. Аллея шехидов окрашивается в ярко-красный цвет при помощи сотен гвоздик. 

    Подготовительные работы в аллее завершатся 19 января, и аллея будет полностью готова к приему посетителей. 

    Несмотря на напряженную работу, поток посетителей не прекращается. Сотни школьников, пожилых, молодых, люди различной профессии посещают святилище. 

    Школьники обсуждают надписи на могилах, делятся друг с другом информацией. Здесь как бы проходит урок истории. Их учителями же являются шехиды, устремившие свои взоры к трехцветному флагу Азербайджана.

    Фото: Эльшан Баба

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi