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Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну

Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну Байрам Керимов и Амин Мусаев получили ранения и попали в плен к армянам в ходе последних военных действий в Карабахе
Мультимедиа
3 декабря 2020 г. 12:05
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
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"Мой внук засыпает, обняв куртку своего отца, и мечтает вновь увидеть его".

Об этом в интервью западному центру Report заявила мать взятого в плен солдата Байрама Керимова - Зульфия Керимова.

По словам убитой горем матери, о пленении сына армянами ей рассказала золовка: "Армяне обнародовали видео, на котором запечатлен раненный и взятый в плен Байрам. Всякий раз, когда раздается стук в дверь, мой трехлетний внук говорит: "Папа пришел". Тоска по сыну раздирает мое сердце. Мой сын тяжело ранен, мы не знаем, где он, в каком состоянии, как с ним обращаются в плену... Пожалуйста, помогите вернуть его".

В плену у армян оказался и боевой товарищ Б.Керимова – Амин Мусаев: "Прошу вернуть моего сына и его друга. Байрам отправился на фронт добровольцем. На военную службу был призван и другой мой сын. Он с нетерпением ждет возвращения брата", - сказала Зульфия Керимова.

Байрам Керимов и Амин Мусаев получили ранения и попали в плен к армянам в ходе продлившейся 44 дня Отечественной войны за освобождение оккупированных территорий Азербайджана. Видео было распространено в социальных сетях.

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