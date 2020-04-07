Наверх

Исполнение распоряжения о помиловании - ФОТОРЕПОРТАЖ

Исполнение распоряжения о помиловании - ФОТОРЕПОРТАЖ

0

© Report/Firudin Səlimov

Подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц" было приведено в исполнение и в Пенитенциарном учреждении № 9 Министерства юстиции.

Как сообщает Report, на проведенном мероприятии начальник учреждения Баба Гюльмамедов заявил, что 8 человек были отпущены на свободу.

Отметим, что подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение о помиловании охватит 176 человек старше 65 лет.

Напомним, что в список помилованных вошли также бывший начальник Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майор Акиф Човдаров, бывший начальник Главного управления по борьбе с транснациональной экономической преступностью упраздненного МНБ генерал-майор Субахир Гурбанов, Явер Алиев, Этибар Гараев, Гасан Мамедов, Низами Абдуллаев, Заур Байрамов и Азиз Ганбаров. Все они отбывали наказание в колонии № 9.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!