Исполнение распоряжения о помиловании - ФОТОРЕПОРТАЖ

© Report/Firudin Səlimov https://report.az/storage/news/a4143c640e76e8c73c84888b4988d899/1c1279c9-5e89-4d39-add5-0c1cd20a609a_292.jpg

Подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц" было приведено в исполнение и в Пенитенциарном учреждении № 9 Министерства юстиции.

Как сообщает Report, на проведенном мероприятии начальник учреждения Баба Гюльмамедов заявил, что 8 человек были отпущены на свободу.

Отметим, что подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение о помиловании охватит 176 человек старше 65 лет.

Напомним, что в список помилованных вошли также бывший начальник Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майор Акиф Човдаров, бывший начальник Главного управления по борьбе с транснациональной экономической преступностью упраздненного МНБ генерал-майор Субахир Гурбанов, Явер Алиев, Этибар Гараев, Гасан Мамедов, Низами Абдуллаев, Заур Байрамов и Азиз Ганбаров. Все они отбывали наказание в колонии № 9.