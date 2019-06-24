Горячий уик-энд на берегу Каспия: В Баку прошла грандиозная pre-party "ЖАРЫ" - ФОТО - ВИДЕО

Незабываемое шоу и море эмоций, прошедший уик-энд в столице Азербайджана запомнится надолго.

Как сообщает Report, в преддверии самого ожидаемого фестиваля лета "ЖАРА" на берегу Каспия, в Sea Breeze Baku прошла грандиозная pre-party.

Вместе с "горячей" публикой приближение "ЖАРЫ" отметили самые яркие артисты. В представлении известной ведущей Юлии Барановской друг друга с незабываемыми номерами и хитами на сцене заменяли SEREBRO, Айгюн Кязимова, MBAND, Бриллиант Дадашева, EMIN, Зульфия Ханбабаева, AISEL, Диляра Кязимова, SAMRA, Чингиз Мустафаев, Нигяр Джамал, CYGO, Ирина Нельсон, Люся Чеботина и DJ TWINS.

С 25 по 28 июля на территории курорта Sea Breeze Resort гостей ждут 4 дня развлечений в формате нон-стоп. Фантастические концерты с участием более 80 артистов, звездные дефиле, невероятные световые шоу и танцы на закате - атмосфера, с которой не может сравниться ни один современный музыкальный фестиваль. В этом году организаторы обещают пойти на рекорд и значительно превзойти предыдущий масштаб: помимо главной сцены на побережье будут установлены два бассейна с двумя большими сценами, увеличена зона фуд-корта, расширена VIP-зона.