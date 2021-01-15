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Боец, павший в сражении в армянской траншее

Боец, павший в сражении в армянской траншее Одним из проявивших героизм в ходе 44-дневной Отечественной войны стал шехид Исмайлов Веис Афлатун оглу. Он родился 23 февраля 1996 года в Евлахском районе, являлся самым младшим ребенком в семье.
Мультимедиа
15 января 2021 г. 16:52
Боец, павший в сражении в армянской траншее

Одним из проявивших героизм в ходе 44-дневной Отечественной войны стал шехид Исмайлов Веис Афлатун оглу. Он родился 23 февраля 1996 года в Евлахском районе, являлся самым младшим ребенком в семье.

В 2001-2005 годы получал образование в Евлахской средней школе №9. В 2006 году переехал с семьей в Баку и продолжил обучение в средней школе №307 в поселке Забрат. В 2014 году прошел военную службу в Газахском районе.

Как передает Report, в Отечественной войне В.Исмайлов участвовал в качестве командира звена, 13 октября в боях в направлении Суговушана получил осколочное ранение в ногу и погиб от потери крови.

По словам его матери Зейнаб Исмайловой, тело ее сына было обнаружено спустя 35 дней и 17 ноября доставлено в Баку.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоErməni səngərində döyüşərək şəhid olan igidimiz

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