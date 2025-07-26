Мерц обсудил с Макроном и Стармером политический курс по Ближнему Востоку

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которого обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и курс в ближневосточной политике.

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которого обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и курс в ближневосточной политике.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, слова Мерца приводит пресс-служба правительства ФРГ.

"26 июля утром у меня состоялся подробный телефонный разговор с президентом Франции и премьер-министром Великобритании, в ходе которого мы обсудили наш курс на Ближнем Востоке. Было достигнуто значительное согласие с Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером. В ближайшие дни мы предпримем дальнейшие шаги в очень тесной координации", - сказано в сообщении.