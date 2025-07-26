Турпоток в Азербайджан из стран Ближнего Востока в июне сократился на 32%

15:54 В июне этого года Азербайджан посетили 22 600 туристов из стран Ближнего Востока, что на 32 % меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Азербайджан в июне 2005 года посетили 22,6 тыс. туристов из стран Ближнего Востока, что на 32% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, в отчетном месяце больше всего туристов прибыло из Саудовской Аравии - 10 392 человека (- 29%).

Кроме этого, из Израиля прибыло 3 446 туристов (-18%), Кувейта - 2 135 человек (-39%), ОАЭ - 1 893 человека (-49%), Омана - 1 356 человек (-52%), Йемена - 1 143 человека (+10%), Иордании - 1 008 человек (-12%), остальные - из других стран.

В целом в июне Азербайджан посетили 237,509 тыс. туристов, что на 11% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего туристов прибыло из России (73 415 человек, снижение на 11%), Турции (40 326 человек, рост на 5%) и Ирана (15 297 человек, снижение на 11%).