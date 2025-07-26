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В Японии из-за схода оползня в горах оказались заблокированными 300 человек

В Японии из-за схода оползня в горах оказались заблокированными 300 человек Около 300 человек оказались заблокированы в горном массиве префектуры Сидзуока.
Другие страны
26 июля 2025 г. 16:14
В Японии из-за схода оползня в горах оказались заблокированными 300 человек

Около 300 человек оказались заблокированы в горном массиве префектуры Сидзуока.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Более 110 человек, включая туристов, остановившихся на ночлег в гостинице в горах в районе Аои города Сидзуока, и рабочих, строящих в этом районе отрезок линии магнитнолевитационной железной дороги, оказались заблокированы в горах после того, как в пятницу оползень сошел на автодорогу.

Кроме того, на горе находились еще 190 альпинистов, планировавших восхождение.

В субботу удалось обеспечить пеший спуск обходными путями для 170 желающих. Жалоб на здоровье ни у них, ни у тех, кто не захотел спускаться, нет.

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