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Орбан: Угроза третьей мировой войны постоянно растет

Орбан: Угроза третьей мировой войны постоянно растет Орбан: Угроза третьей мировой войны постоянно растет
Другие страны
26 июля 2025 г. 16:54
Орбан: Угроза третьей мировой войны постоянно растет

Обострение международной обстановки усиливает вероятность глобального конфликта, способного перерасти в третью мировую войну.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в румынском городе Бэиле-Тушнад.

По его словам, весь мир ощущает "холодное предчувствие войны", а "зловещие тени" потенциального масштабного военного столкновения уже видны.

Орбан подчеркнул, что после избрания Дональда Трампа президентом США вероятность глобального конфликта снизилась, но полностью не исчезла.

"Среди факторов, ведущих к нарастанию напряженности, можно привести рост числа международных конфликтов, гонку вооружений, усиление торговых ограничений и экономических санкций, а также разделение мира на военные блоки и рост миграции из бедных стран в более развитые регионы", - отметил премьер Венгрии.

После саммита НАТО, убежден Орбан, формируется большинство, которое опасается, что любой вооруженный конфликт между альянсом и Россией приведет к третьей мировой войне. Он призвал не допустить подобной эскалации.

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Версия на английском языке Orban says threat of World War Three growing, urges to do everything to prevent it
Версия на азербайджанском языке Orban: Üçüncü dünya müharibəsi təhlükəsi durmadan artır

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