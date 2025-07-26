Орбан: Угроза третьей мировой войны постоянно растет

Орбан: Угроза третьей мировой войны постоянно растет

Обострение международной обстановки усиливает вероятность глобального конфликта, способного перерасти в третью мировую войну.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в румынском городе Бэиле-Тушнад.

По его словам, весь мир ощущает "холодное предчувствие войны", а "зловещие тени" потенциального масштабного военного столкновения уже видны.

Орбан подчеркнул, что после избрания Дональда Трампа президентом США вероятность глобального конфликта снизилась, но полностью не исчезла.

"Среди факторов, ведущих к нарастанию напряженности, можно привести рост числа международных конфликтов, гонку вооружений, усиление торговых ограничений и экономических санкций, а также разделение мира на военные блоки и рост миграции из бедных стран в более развитые регионы", - отметил премьер Венгрии.

После саммита НАТО, убежден Орбан, формируется большинство, которое опасается, что любой вооруженный конфликт между альянсом и Россией приведет к третьей мировой войне. Он призвал не допустить подобной эскалации.