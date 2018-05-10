Азербайджанский народ чтит память Гейдара Алиева - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения покойного президента Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, по случаю 95-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева представители общественности, представители различных профессий и простые граждане, посетив Аллею почетного захоронения, с уважением чтят его память, возлагают цветы к могиле общенационального лидера.

Напомним, что Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в азербайджанском городе Нахчыван. 12 декабря 2003 года скончался в Кливлендской клинике (США), где проходил лечение. 15 декабря был похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.