Верховный суд о взыскании штрафа с адвокатов

"Общественность выражает недовольство в связи с изменениями в Гражданский процессуальный кодекс относительно внедрения штрафов".

"Общественность выражает недовольство в связи с изменениями в Гражданский процессуальный кодекс относительно внедрения штрафов".

Как передает Report, об этом журналистам сказал председатель гражданской коллегии Верховного суда Санан Гаджиев.

По его словам, суд может оштрафовать на 500 манатов сторону или ее представителя, или ее адвоката в случае представления откровенно необоснованного ходатайства или жалобы или явного препятствования правильному и быстрому рассмотрению и решению дела.

“Это преследует цель предотвратить случаи затягивания дел необоснованными ходатайствами", - сказал С.Гаджиев.