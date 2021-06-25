О нас
Report Georgia
Аудио новости

Верховный суд о взыскании штрафа с адвокатов

Верховный суд о взыскании штрафа с адвокатов "Общественность выражает недовольство в связи с изменениями в Гражданский процессуальный кодекс относительно внедрения штрафов".
Милли Меджлис
25 июня 2021 г. 15:36
Верховный суд о взыскании штрафа с адвокатов

"Общественность выражает недовольство в связи с изменениями в Гражданский процессуальный кодекс относительно внедрения штрафов".

Как передает Report, об этом журналистам сказал председатель гражданской коллегии Верховного суда Санан Гаджиев.

По его словам, суд может оштрафовать на 500 манатов сторону или ее представителя, или ее адвоката в случае представления откровенно необоснованного ходатайства или жалобы или явного препятствования правильному и быстрому рассмотрению и решению дела.

“Это преследует цель предотвратить случаи затягивания дел необоснованными ходатайствами", - сказал С.Гаджиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vəkillərə 500 manat cərimə yazılması ilə bağlı Ali Məhkəmədən açıqlama

Самое читаемое

В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
18 июня 2021 г. 16:51
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
18 июня 2021 г. 16:46
В Баку молодой человек выбросился из окна бизнес-центра - ОБНОВЛЕНО
В Баку молодой человек выбросился из окна бизнес-центра - ОБНОВЛЕНО
22 июня 2021 г. 11:50
ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
24 июня 2021 г. 01:46
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
22 июня 2021 г. 10:03
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
21 июня 2021 г. 08:35
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса
21 июня 2021 г. 13:25
В Украине оценили деятельность азербайджанской диаспоры
ФотоВ Украине оценили деятельность азербайджанской диаспоры
21 июня 2021 г. 20:47
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi