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В Азербайджане женщины, усыновившие пятерых и более детей, смогут выйти на пенсию досрочно

В Азербайджане женщины, усыновившие пятерых и более детей, смогут выйти на пенсию досрочно В Азербайджане женщины, усыновившие и взявшие под опеку пятерых и более детей, смогут выйти на пенсию досрочно.
Милли Меджлис
26 апреля 2022 г. 16:59
В Азербайджане женщины, усыновившие пятерых и более детей, смогут выйти на пенсию досрочно

В Азербайджане женщины, усыновившие и взявшие под опеку пятерых и более детей, смогут выйти на пенсию досрочно.

Как сообщает Report, в связи с этим проект изменений в закон «О трудовых пенсиях» был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

В проекте отмечается, что право на досрочную пенсию на льготных условиях наряду с женщинами, родившими пятерых и более детей и воспитавшими их до восьмилетнего возраста, получат женщины, усыновившие пятерых и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, а также опекуны, воспитавшие пятерых и более детей до восьмилетнего возраста.

При этом женщинам, родившим пятерых и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, предлагается предоставить право на досрочную пенсию на льготных условиях на 5 лет, независимо от количества детей.

Проект изменений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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Версия на английском языке Women adopting and taking custody of 5 or more children to have right to early retirement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 5 və daha çox uşağı övladlığa götürən qadınlar erkən pensiyaya çıxa biləcək

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