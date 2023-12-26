В Азербайджане арбитры не смогут привлекаться в качестве свидетелей в ходе арбитража

В Азербайджане арбитр не будет подлежать допросу в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными в ходе арбитражного разбирательства.

В Азербайджане арбитр не сможет привлекаться в качестве свидетеля для дачи показаний о сведениях, которые стали ему известными в ходе арбитражного разбирательства.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в Гражданский процессуальный кодекс, который был обсужден в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно другой поправке, определен порядок обращения в суд для обеспечения обязательного исполнения решения местного арбитражного суда.

Парламентарии проголосовали за утверждение поправок в кодекс в третьем чтении.