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В Азербайджане арбитры не смогут привлекаться в качестве свидетелей в ходе арбитража

В Азербайджане арбитры не смогут привлекаться в качестве свидетелей в ходе арбитража В Азербайджане арбитр не будет подлежать допросу в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными в ходе арбитражного разбирательства.
Милли Меджлис
26 декабря 2023 г. 12:46
В Азербайджане арбитры не смогут привлекаться в качестве свидетелей в ходе арбитража

В Азербайджане арбитр не сможет привлекаться в качестве свидетеля для дачи показаний о сведениях, которые стали ему известными в ходе арбитражного разбирательства.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в Гражданский процессуальный кодекс, который был обсужден в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно другой поправке, определен порядок обращения в суд для обеспечения обязательного исполнения решения местного арбитражного суда.

Парламентарии проголосовали за утверждение поправок в кодекс в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda arbitraj icraatı zamanı arbitrlərin şahid qismində dindirilməsi qadağan olunur

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