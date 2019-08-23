Сиявуш Новрузов создал страницу в Facebook: Свои мысли я больше буду озвучивать в соцсети

Заместитель исполнительного секретаря правящей парии "Ени Азербайджан" заместитель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов создал страницу в социальной сети Facebook.

Как заявил Report С.Новрузов, общение с обществом следует налаживать на основе современных технологий.

По словам представителя ПЕА, Facebook – это средство для дискуссий: "Некоторые органы печати допускают искажение, печатают те выдержки, которые им выгодны. В то время как в социальной сети можно ясно выражать свои мысли".

С.Норузов отметил, что в будущем будет больше высказывать позицию в социальной сети: "Свои мысли я больше буду озвучивать в социальной сети".