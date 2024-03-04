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Сахиба Гафарова встретилась с болгарским коллегой

Сахиба Гафарова встретилась с болгарским коллегой Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла находящуюся с официальным визитом в Азербайджане делегацию во главе с председателем Народного собрания Болгарии Росеном Димитровым Желязковым.
Милли Меджлис
4 марта 2024 г. 16:56
Сахиба Гафарова встретилась с болгарским коллегой

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла находящуюся с официальным визитом в Азербайджане делегацию во главе с председателем Народного собрания Болгарии Росеном Димитровым Желязковым.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан и Болгария являются дружественными странами и стратегическими партнерами.

Было подчеркнуто, что энергетическое сотрудничество занимает ключевое место в развитии межгосударственных отношений, отмечена важность сотрудничества в экономической, энергетической, научно-образовательной, культурной и гуманитарной сферах.

Состоялся обмен мнениями по перспективам развития межгосударственного и межпарламентского сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova bolqarıstanlı həmkarı ilə görüşüb

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