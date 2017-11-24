Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане упрощается процедура регистрации иностранцев.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в Миграционный кодекс.

Согласно дополнению к 21 статье кодекса, если иностранный гражданин или лицо без гражданства временно проживает в другой квартире владельца квартиры (жилой площади), в которой он зарегистрирован, его повторная регистрация по месту проживания не требуется.

В проекте говорится, что в соответствии с Миграционным кодексом, временно пребывающие в Азербайджанской Республике более 10 дней иностранные граждане или лица без гражданства должны быть зарегистрированы по месту пребывания.

Цель нынешнего изменения заключается в упрощении процедуры регистрации иностранцев в Азербайджане.

Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.