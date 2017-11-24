В Азербайджане будет создано медицинское учреждение для лечения наркозависимых

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет создано медицинское учреждение, где будут осуществляться принудительные меры медицинского характера по поводу наркомании.

Как сообщает Report, новое медицинское учреждение будет действовать в закрытом режиме.

После создания медицинского учреждения вступит в силу новая глава Уголовно-процессуального кодекса - "Производство по применению принудительных медицинских мер к лицу, в отношении которого предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в связи с пристрастием к наркотикам".

Проект в ближайшее время вынесут на обсуждение Милли Меджлиса.