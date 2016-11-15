Завтра в Баку пройдет церемония открытия V Всемирного конгресса новостных агентств

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ 16-18 ноября в Азербайджане пройдут заседания влиятельных международных медиа-структур – V Всемирный конгресс новостных агентств, XVI Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) и XXII заседание Совета руководителей информационных агентств государств СНГ (Информсовета).

Как сообщает Report, на мероприятия, организованные совместно Фондом Гейдара Алиева и АЗЕРТАДЖ, приглашены руководители и представители около 100 новостных агентств, определяющих основные направления информационной политики мира, международные эксперты в области медиа, должностные лица ООН и ЮНЕСКО, а также представители региональных медиа-структур. В целом в Азербайджан прибудут около 200 руководителей и представителей агентств, медиа-эксперты из 80 стран.

16 ноября в Центре Гейдара Алиева состоится совместная церемония открытия V Всемирного конгресса новостных агентств и Генеральной ассамблеи OANA. На сессиях Конгресса, которые пройдут под девизом "Новые вызовы для новостных агентств", состоятся дискуссии на такие актуальные темы, как "Будущее потребления новостей", "Новостные агентства – вызовы и возможности новых технологий и социальных медиа", "Инновация новостных агентств", "Обучение журналистов для будущего мультимедиа", "Защита миссии журналистов: свобода, возможность выхода, безопасность и зоны конфликтов", будут обсуждены проблемы журналистики, подвергшейся стремительной трансформации в новом тысячелетии, формы сотрудничества между информационными агентствами и различными платформами социальных медиа.

На сессиях с докладами выступят президенты международных медиа-структур – Всемирного конгресса, OANA, EANA, FANA, руководители Associated Press, Reuters, Синьхуа, Анатолийского агентства, ТАСС, France Press, Press Association, EFE, Yonhap, Kyodo, ТТ, SPA, БТА, ААП, ИРНА, DPA, Notimex, АТРЕ и других влиятельных информационных агентств, газеты Los-Angeles Times, телеканала "Аль-Арабия", специалисты ведущих медиа-компаний Tripod Advisors, News Corp, PwC, Axel Springer, Stibo Accelerator.

На Конгрессе будет представлен альбом, состоящий примерно из 600 лучших фотоснимков на темы "Новости", "Праздники" и "Спорт". Фотоальбом издан в изящном оформлении при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Бакинского медиа-центра.

В рамках мероприятия между АЗЕРТАДЖ и агентствами EFE (Испания), IP (Парагвай), BNA (Бахрейн) будут подписаны договоры об обмене информацией и опытом, избраны руководящие органы Конгресса, принята его Декларация.

Таким образом, председательство в Конгрессе перейдет к АЗЕРТАДЖ, агентство будет руководить этой международной структурой в 2016-2019 годах.