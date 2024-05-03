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Бахар Мурадова: Медиапродукты влияют на общественное сознание

Бахар Мурадова: Медиапродукты влияют на общественное сознание Медиапродукты влияют на общественное сознание.
Медиа
3 мая 2024 г. 12:10
Бахар Мурадова: Медиапродукты влияют на общественное сознание

Медиапродукты влияют на общественное сознание.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на сегодняшнем форуме "Общественные процессы на уровне медиа".

По ее словам, подача информации важна в формировании общественного мнения, поэтому чувствительные вопросы необходимо согласовывать с соответствующими учреждениями.

"Вопросы семьи, женщин и детей - это очень принципиальное направление, и связанная с этой сферой информация требует особого подхода. Иногда незначительные события преподносятся в такой форме, что оказывают негативное влияние на общество".

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Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: Media məhsulları sosial şüura təsir göstərir

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