Бахар Мурадова: Медиапродукты влияют на общественное сознание

Медиапродукты влияют на общественное сознание.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на сегодняшнем форуме "Общественные процессы на уровне медиа".
По ее словам, подача информации важна в формировании общественного мнения, поэтому чувствительные вопросы необходимо согласовывать с соответствующими учреждениями.
"Вопросы семьи, женщин и детей - это очень принципиальное направление, и связанная с этой сферой информация требует особого подхода. Иногда незначительные события преподносятся в такой форме, что оказывают негативное влияние на общество".