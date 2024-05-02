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На Бакинском форуме обсуждено влияние социальных медиа на общество

На Бакинском форуме обсуждено влияние социальных медиа на общество В Баку в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога состоялась пленарная сессия на тему "Социальные медиа: мост или барьер между культурами и людьми?" .
Медиа
2 мая 2024 г. 11:35
На Бакинском форуме обсуждено влияние социальных медиа на общество

В Баку в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога состоялась пленарная сессия на тему "Социальные медиа: мост или барьер между культурами и людьми?" .

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, руководитель департамента культуры Организации исламского сотрудничества Лучин Разуи, комиссар Организации американских государств Фернандо Лоттенберг, директор Института стратегических исследований, посол Сахиль Мухаммедин, советник министра обороны Аргентины, журналист Брайан Майер, генеральный секретарь Европейского альянса информационных агентств (EANA) Александру Гибои, главный аналитик новостного бюллетеня Caliber Орхан Амашов.

Участники дискуссии обсудили использование социальных медиа в повседневной жизни, влияние сетей на обмен информацией, возможность формирования эффективного использования платформ социальных медиа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Forumunda sosial medianın cəmiyyətə müsbət və mənfi təsirləri müzakirə olunur

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