В Баку пройдет заседание руководителей госинформагентств стран СНГ

Сегодня в Баку состоится XXXI заседание Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (Информсовет СНГ).

Сегодня в Баку состоится XXXI заседание Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (Информсовет СНГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, участники встречи обсудят направления дальнейшего сотрудничества в год председательства Российской Федерации в СНГ, а также вопросы профессионального взаимодействия в подготовке к празднованию в будущем году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе заседания планируется обсудить сотрудничество в освещении тематики, связанной с укреплением СНГ как интеграционного объединения, развитием экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества. Подчеркивается также важность информационной поддержки межгосударственных программ и проектов, направленных на развитие связей в области культуры, науки, молодежных обменов, туризма и спорта.

В повестке заседания также вопросы взаимодействия в подготовке к празднованию в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется, что в ходе заседания состоится обмен мнениями по развитию программ журналистских обменов, проведению курсов повышения профессиональной квалификации.

Информсовет СНГ образован в 1995 году. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. Возглавляет совет гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.