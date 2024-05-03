О нас

В Баку пройдет заседание руководителей госинформагентств стран СНГ

В Баку пройдет заседание руководителей госинформагентств стран СНГ Сегодня в Баку состоится XXXI заседание Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (Информсовет СНГ).
Медиа
3 мая 2024 г. 02:06
В Баку пройдет заседание руководителей госинформагентств стран СНГ

Сегодня в Баку состоится XXXI заседание Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (Информсовет СНГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, участники встречи обсудят направления дальнейшего сотрудничества в год председательства Российской Федерации в СНГ, а также вопросы профессионального взаимодействия в подготовке к празднованию в будущем году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе заседания планируется обсудить сотрудничество в освещении тематики, связанной с укреплением СНГ как интеграционного объединения, развитием экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества. Подчеркивается также важность информационной поддержки межгосударственных программ и проектов, направленных на развитие связей в области культуры, науки, молодежных обменов, туризма и спорта.

В повестке заседания также вопросы взаимодействия в подготовке к празднованию в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется, что в ходе заседания состоится обмен мнениями по развитию программ журналистских обменов, проведению курсов повышения профессиональной квалификации.

Информсовет СНГ образован в 1995 году. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. Возглавляет совет гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün Bakıda MDB Dövlət İnformasiya Agentlikləri Rəhbərlərinin növbəti iclası keçiriləcək

Самое читаемое

Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
1 мая 2024 г. 09:44
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
30 апреля 2024 г. 11:15
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
29 апреля 2024 г. 16:25
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина
Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина
1 мая 2024 г. 06:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi