Хиджран Гусейнова: Современную цивилизацию невозможно представить без медиа

Современную цивилизацию невозможно представить без медиа.

Современную цивилизацию невозможно представить без медиа.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на форуме "Общественные процессы в плоскости медиа".

По ее словам, не случайно термин "информационное общество" используется для описания современной цивилизации: "В современном мире медиа является основным средством передачи социального опыта. Роль СМИ в социализации очень важна".

Председатель комитета добавила, что законы относительно прав детей также регулярно совершенствуются, однако некоторые вопросы все еще остаются нерешенными.