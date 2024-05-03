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Хиджран Гусейнова: Современную цивилизацию невозможно представить без медиа

Хиджран Гусейнова: Современную цивилизацию невозможно представить без медиа Современную цивилизацию невозможно представить без медиа.
Медиа
3 мая 2024 г. 12:11
Хиджран Гусейнова: Современную цивилизацию невозможно представить без медиа

Современную цивилизацию невозможно представить без медиа.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на форуме "Общественные процессы в плоскости медиа".

По ее словам, не случайно термин "информационное общество" используется для описания современной цивилизации: "В современном мире медиа является основным средством передачи социального опыта. Роль СМИ в социализации очень важна".

Председатель комитета добавила, что законы относительно прав детей также регулярно совершенствуются, однако некоторые вопросы все еще остаются нерешенными.

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Версия на азербайджанском языке Hicran Hüseynova: Müasir sivilizasiyanı mediasız təsəvvür etmək olmaz

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