Хиджран Гусейнова: Современную цивилизацию невозможно представить без медиа

Современную цивилизацию невозможно представить без медиа.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на форуме "Общественные процессы в плоскости медиа".
По ее словам, не случайно термин "информационное общество" используется для описания современной цивилизации: "В современном мире медиа является основным средством передачи социального опыта. Роль СМИ в социализации очень важна".
Председатель комитета добавила, что законы относительно прав детей также регулярно совершенствуются, однако некоторые вопросы все еще остаются нерешенными.