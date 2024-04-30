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Студенты Медиа-школы Report встретились с руководством Совета прессы

Студенты Медиа-школы Report встретились с руководством Совета прессы Студенты 16-й группы Медиа-школы Report встретились с руководством Совета прессы Азербайджана.
Медиа
30 апреля 2024 г. 20:07
Студенты Медиа-школы Report встретились с руководством Совета прессы

Студенты 16-й группы Медиа-школы Report встретились с руководством Совета прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид, исполнительный секретарь Аваз Рустамов, заместители исполнительного секретаря Ильгар Тагиев и Фарида Агазаде, заместитель председателя Меджлиса старейших журналистов, заслуженный журналист Амина Юсифгызы.

Рашад Меджид проинформировал студентов Медиа-школы о структуре Совета прессы, работе Комиссии по жалобам.

Он также коснулся проблем, которые наблюдаются в журналистике: "В наши дни каждый хочет стать журналистом, однако для того, чтобы разобраться в тонкостях этой профессии требуются особые наблюдательные и аналитические способности. Для этого нужно много читать, что я и рекомендую молодежи".

О работе Комиссии по жалобам рассказал ответственный секретарь Совета Аваз Рустамов.

Совет прессы Азербайджана является органом саморегулирования средств массовой информации. Целью Совета прессы является общественный контроль за соблюдением требований законодательства, профессиональных принципов в профессиональной деятельности журналистов, укрепление отношений и доверия между государственными органами и общественностью, создание более широких возможностей для свободы слова, мнения и информации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоReport Media Məktəbinin tələbələri Mətbuat Şurasının rəhbərliyi ilə görüşüblər

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