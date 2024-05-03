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Ахмед Исмаилов: Азербайджанские СМИ заинтересованы в укреплении доверия общества к медиа

Ахмед Исмаилов: Азербайджанские СМИ заинтересованы в укреплении доверия общества к медиа Азербайджанские СМИ заинтересованы в развитии в соответствии с современными тенденциями и укреплении доверия общества к журналистике.
Медиа
3 мая 2024 г. 11:34
Ахмед Исмаилов: Азербайджанские СМИ заинтересованы в укреплении доверия общества к медиа

Азербайджанские СМИ заинтересованы в развитии в соответствии с современными тенденциями и укреплении доверия общества к медиа.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов во время выступления на форуме ”Общественные процессы в плоскости медиа“.

По его словам, данный форум служит эффективной организации диалога между государством и медиа, а также создает условия для обмена идеями в вопросе борьбы с дезинформацией и загрязнением информационной среды.

"Принятие закона "О медиа" и другие шаги в данном направлении заложили основу нового этапа развития и совершенствования медиасреды страны, поддержки деятельности субъектов СМИ и повышения профессионализма журналистов. Азербайджанские СМИ заинтересованы в развитии в соответствии с современными тенденциями и укреплении доверия общества к медиа. MEDİA, в свою очередь, оценивает все медиа-инициативы и поддерживает их реализацию", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Əhməd İsmayılov: Dövlət-media dialoqunun yaradılması cəmiyyətin sosial sifarişi kimi meydana çıxıb

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