Ахмед Исмаилов: Азербайджанские СМИ заинтересованы в укреплении доверия общества к медиа

Азербайджанские СМИ заинтересованы в развитии в соответствии с современными тенденциями и укреплении доверия общества к журналистике.

Азербайджанские СМИ заинтересованы в развитии в соответствии с современными тенденциями и укреплении доверия общества к медиа.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов во время выступления на форуме ”Общественные процессы в плоскости медиа“.

По его словам, данный форум служит эффективной организации диалога между государством и медиа, а также создает условия для обмена идеями в вопросе борьбы с дезинформацией и загрязнением информационной среды.

"Принятие закона "О медиа" и другие шаги в данном направлении заложили основу нового этапа развития и совершенствования медиасреды страны, поддержки деятельности субъектов СМИ и повышения профессионализма журналистов. Азербайджанские СМИ заинтересованы в развитии в соответствии с современными тенденциями и укреплении доверия общества к медиа. MEDİA, в свою очередь, оценивает все медиа-инициативы и поддерживает их реализацию", - сказал он.