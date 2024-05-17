В Астрахани в августе 2024 года пройдет Каспийский медиафорум

Каспийский медиафорум в Астрахани, куда ежегодно съезжаются медиаспециалисты из разных стран, пройдет в 2024 году в августе. Темой форума станет "Диалог культур как основа развития Каспийского региона".

Каспийский медиафорум в Астрахани, куда ежегодно съезжаются медиаспециалисты из разных стран, пройдет в 2024 году в августе. Темой форума станет "Диалог культур как основа развития Каспийского региона".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" министр культуры Астраханской области Ольга Прокофьева.

"В 2024 году в девятый раз в Астрахани пройдет Каспийский медиафорум, который выполняет задачи создания единого информационного поля, способствует исключению фальсификации информации, формированию единой информационной повестки по ключевым вопросам и становится конструктивной площадкой для диалога. В 2024 году форум пройдет с 16 августа", - сказала она.

Она уточнила, что повестка медиафорума определена темой - "Диалог культур как основа развития Каспийского региона". Своеобразным продолжением мероприятия станет культурный фестиваль "Каспийские сезоны", в рамках которого пройдет показ оперы под открытом небом в исторических декорациях астраханского кремля, в мероприятиях фестиваля примут участие звезды мировой сцены.