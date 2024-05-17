О нас

Гостем нового выпуска "Поговорим?" стала педиатр Регина Нематова

Гостем нового выпуска "Поговорим?" стала педиатр Регина Нематова Гостем нового выпуска подкаста "Поговорим?" журналиста Гамида Гамидова стала педиатр, заведующая отделением реанимации новорожденных НИИ Педиатрии им. К.Фараджевой (ОМД), врач-неонатолог Регина Нематова.
Медиа
17 мая 2024 г. 16:24
Гостем нового выпуска Поговорим? стала педиатр Регина Нематова

Гостем нового выпуска подкаста "Поговорим?" журналиста Гамида Гамидова стала педиатр, заведующая отделением реанимации новорожденных НИИ Педиатрии им. К.Фараджевой (ОМД), врач-неонатолог Регина Нематова.

Как передает Report, вместе с Гамидом Гамидовым в обсуждении актуальных тем приняли участие терапевт-гепатолог Заур Оруджев и медицинский маркетолог Джамиля Байдемир.

Собеседники поговорили о том, с какими диагнозами чаще всего поступают дети в больницы, как пандемия COVID-19 повлияла на детские заболевания, по какой причине растет статистика аутизма и почему все больше детей сталкивается с проблемами со зрением.

Регина Нематова выразила свое мнение по поводу лечения детей антибиотиками и рассказала о важности вакцинации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
17 мая 2024 г. 15:47
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
17 мая 2024 г. 14:09
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
16 мая 2024 г. 14:30
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
15 мая 2024 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
14 мая 2024 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi