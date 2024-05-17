Гостем нового выпуска "Поговорим?" стала педиатр Регина Нематова

Гостем нового выпуска подкаста "Поговорим?" журналиста Гамида Гамидова стала педиатр, заведующая отделением реанимации новорожденных НИИ Педиатрии им. К.Фараджевой (ОМД), врач-неонатолог Регина Нематова.

Гостем нового выпуска подкаста "Поговорим?" журналиста Гамида Гамидова стала педиатр, заведующая отделением реанимации новорожденных НИИ Педиатрии им. К.Фараджевой (ОМД), врач-неонатолог Регина Нематова.

Как передает Report, вместе с Гамидом Гамидовым в обсуждении актуальных тем приняли участие терапевт-гепатолог Заур Оруджев и медицинский маркетолог Джамиля Байдемир.

Собеседники поговорили о том, с какими диагнозами чаще всего поступают дети в больницы, как пандемия COVID-19 повлияла на детские заболевания, по какой причине растет статистика аутизма и почему все больше детей сталкивается с проблемами со зрением.

Регина Нематова выразила свое мнение по поводу лечения детей антибиотиками и рассказала о важности вакцинации.