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Замглавы Госкомитета раскритиковала телеканалы

Замглавы Госкомитета раскритиковала телеканалы
Медиа
20 мая 2024 г. 17:12
Замглавы Госкомитета раскритиковала телеканалы

Заместитель председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова раскритиковала телеканалы, обвинив их в пропаганде ложных ценностей в погоне за рейтингами.

Как сообщает Report, она заявила, что некоторые передачи на телевидении вредят обществу.

Пришло время серьезно поговорить с руководителями телевизионных каналов, считает Гахраманова:

"Нужно организовать круглый стол с участием руководителей телекомпаний, чтобы серьезно обсудить этот вопрос. В погоне за рейтингом они пропагандируют дурное, вынося тему семьи в постыдном виде на обозрение общества".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsinin sədr müavini telekanalları tənqid edib

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