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Шушинский медиафорум продолжает вызывать резонанс в международных СМИ

Шушинский медиафорум продолжает вызывать резонанс в международных СМИ Второй Шушинский глобальный медиафорум на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией" продолжает вызывать резонанс в международных СМИ, хотя с даты его проведения прошел почти месяц.
Медиа
18 августа 2024 г. 13:25
Шушинский медиафорум продолжает вызывать резонанс в международных СМИ

Второй Шушинский глобальный медиафорум на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией" продолжает вызывать резонанс в международных СМИ, хотя с даты его проведения прошел почти месяц.

Как сообщает Report, зарубежные медиа уделяют большое внимание идеям, высказанным на форуме.

В частности акцентируется внимание на тезисах, озвученных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время его выступления на церемонии открытия, и подробных ответах на вопросы журналистов, международных экспертов и политологов из разных стран мира.

В статье, опубликованной в газете The Jerusalem Post, подчеркиваются заявления президента Ильхама Алиева о мирном сосуществовании различных религиозных конфессий и этнических групп в Азербайджане. Отмечается, что отношения между представителям разных этнических групп, проживающими в стране, являются ярким примером мультикультурализма, взаимного уважения, в том числе к традициям и религиозным взглядам.

Кроме того, телеканал Euronews подготовил репортаж о Втором Шушинском глобальном медиафоруме. В материале особое внимание уделено заявлениям президента Ильхама Алиева о предстоящих президентских выборах в США, развитии региона Южного Кавказа, важности правильного и беспристрастного освещения правды об Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоŞuşa Media Forumu beynəlxalq mediada rezonans yaratmaqda davam edir

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