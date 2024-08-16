Делегация Азербайджана принимает участие в международном медиафоруме в Астрахани

Делегация Азербайджана принимает участие в IX Каспийском медиафоруме в Астрахани, Россия.

Делегация Азербайджана принимает участие в IX Каспийском медиафоруме в Астрахани, Россия.

Как сообщает Report, в рамках визита делегация посетила парк имени общенационального лидера Гейдара Алиева в Астрахани, возложила цветы к памятнику великому лидеру. Также делегация возложила цветы к мемориалу "Вечный огонь славы" в Братском саду.

IX Каспийский медиафорум на тему "Диалог культур как основа развития Каспийского региона" проходит в Астрахани 16-17 августа.

В рамках форума планируется презентовать новую медиаплатформу для обмена информацией между прикаспийскими странами. Цель форума также заключается в содействии взаимопониманию и сотрудничеству между различными культурами путем разработки платформы для конструктивного диалога.