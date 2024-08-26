Арабские СМИ посвятили статьи первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Ведущие арабские СМИ посвятили статьи первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Ведущие арабские СМИ посвятили статьи первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, в статье в газете "Аль-Баян" подчеркивается внимание Мехрибан Алиевой к гуманитарным вопросам и ее инициативы по улучшению благосостояния граждан. Газета также отмечает ее самоотверженное служение своему народу.

В статье портала "Arab-countries" говорится, что медицинское образование, полученное Мехрибан Алиевой в Москве, сыграло ключевую роль в ее гуманитарной деятельности. Также издание рассказало о ее деятельности на посту президента Фонда Гейдара Алиева.

На "Hayatty-2.day" уделяется особое внимание ее работе по сохранению культурного наследия Азербайджана, включая реставрацию памятников и поддержку традиционных видов искусства.

Статьи на "Gulftech-news" и других порталах подчеркивают многогранную общественную и гуманитарную деятельность Мехрибан Алиевой.

Арабские СМИ отмечают, что гуманитарная деятельность первого вице-президента Азербайджана заслуживает глубокого уважения и симпатии, вдохновляя на создание более справедливого мирового порядка.