В новом выпуске программы "Поговорим?" обсудили развитие джаза в Азербайджане

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.
Как передает Report, гостем подкаста стала известная на весь мир джазовая исполнительница, пианистка, композитор, певица, народная артистка Азербайджана Азиза Мустафа-заде.
Народная артистка подчеркнула, что на данный момент уровень развития джаза в стране находится на хорошем уровне: "У нас очень много талантов и отличные музыканты".
Мустафа-заде рассказала о том почему переехала в Германию, ближайших концертах в Баку, про влияние ИИ на музыку, а также дала советы молодым музыкантам.
По ее словам, самообразование очень важно для юных талантов.