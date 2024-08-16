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В новом выпуске программы "Поговорим?" обсудили развитие джаза в Азербайджане

В новом выпуске программы "Поговорим?" обсудили развитие джаза в Азербайджане Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.
Медиа
16 августа 2024 г. 16:12
В новом выпуске программы Поговорим? обсудили развитие джаза в Азербайджане

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем подкаста стала известная на весь мир джазовая исполнительница, пианистка, композитор, певица, народная артистка Азербайджана Азиза Мустафа-заде.

Народная артистка подчеркнула, что на данный момент уровень развития джаза в стране находится на хорошем уровне: "У нас очень много талантов и отличные музыканты".

Мустафа-заде рассказала о том почему переехала в Германию, ближайших концертах в Баку, про влияние ИИ на музыку, а также дала советы молодым музыкантам.

По ее словам, самообразование очень важно для юных талантов.

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Версия на азербайджанском языке “Danışaq?” layihəsinin növbəti buraxılışında Azərbaycanda cazın inkişafı müzakirə olunub

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