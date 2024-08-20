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В Медиашколе Report завершилась учебная программа 17-й группы

В Медиашколе Report завершилась учебная программа 17-й группы В Медиашколе Report завершилась учебная программа 17-й группы.
Медиа
20 августа 2024 г. 16:39
В Медиашколе Report завершилась учебная программа 17-й группы

В Медиашколе Report завершилась учебная программа 17-й группы.

Сертификаты были вручены 10 студентам Медиашколы, которые в рамках программы обучались азам написания новостей, подготовке интервью, репортажей, статей-исследований, видеосюжетов, фоторепортажей, проводили расследования, участвовали в мониторингах и опросах.

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на встрече с выпускниками отметил, что выпускники показали положительные результаты:

"Особенность этого выпуска в том, что все студенты являются учащимися или выпускниками факультета журналистики. Надеюсь, мы увидим вас в команде Report. Три выпускника, набравшие высокие баллы, были удостоены сертификата отличия".

Руководитель Медиашколы Report Исмаил Рафигоглу подчеркнул, что студенты и в этот раз проявили особый интерес к учебному процессу, продемонстрировав особые навыки как в написании, так и в оперативной подготовке новостей.

В период обучения студенты встретились с ведущими журналистами Report. Тренинги для них провели главный редактор Мурад Алиев, заместитель главного редактора Эмиль Гулиев, редактор отдела спорта Кянан Гасанов, заместитель главного редактора Джавид Османов, редактор отдела внутренней политики Эльгюн Мансимов.

Медиашкола Report начала свою деятельность в июне 2018 года. Ее целью является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, доведение до молодых журналистов современных тенденций мировой прессы, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков по профессии. Медиашколу Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиаструктурах страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоReport Media Məktəbində 17-ci qrupun təlim proqramı yekunlaşıb

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