Суд оштрафовал İctimai TV на 3 тыс. манатов

Аудиовизуальный совет оштрафовал Общественную телевизионную и радиовещательную компанию Азербайджана на 3 тыс. манатов за нарушение требований законодательства на одной из передач на канале İctimai TV.

Общественная телевизионная и радиовещательная компания Азербайджана оштрафована на 3 тыс. манатов за нарушение требований законодательства на одной из передач на канале İctimai TV.

Об этом сообщили Report в Аудиовизуальном совете.

Нарушение было зафиксировано на передаче "1 город и 24 часа", вышедшей в эфир İctimai TV 4 мая этого года в 13:00.

Ведущий программы описывал алкогольный напиток и рекомендовал употребить его, что является нарушением закона "О защите детей от вредной информации".

Закон в том числе требует, чтобы информация категории "18+" во время телевизионного эфира сопровождалась соответствующей маркировкой.

Телевизионная редакция İctimai TV не выполнила эти требования, в связи с чем 3 августа был составлен и направлен в суд соответствующий административный протокол. 13 августа Ясамальский районный суд вынес решение о штрафе в размере трех тысяч манатов.