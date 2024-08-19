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Скончался известный американский телеведущий Фил Донахью

Скончался известный американский телеведущий Фил Донахью Американский телеведущий, проводивший телемосты СССР - США, Фил Донахью ушел из жизни в возрасте 88 лет.
Медиа
19 августа 2024 г. 18:59
Скончался известный американский телеведущий Фил Донахью

Американский телеведущий, проводивший телемосты СССР - США, Фил Донахью ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении его семьи, опубликованном на сайте шоу Today телеканала NBC.

Отмечается, что ведущий умер у себя дома в окружении жены, детей и внуков.

Донахью был одним из пионеров жанра ток-шоу. Его авторская программа "Шоу Фила Донахью", впервые вышедшая в эфир в 1967 году, была фактически первым дневным ток-шоу с участием аудитории в современном понимании. Программа просуществовала до 1996 года.

В конце 1980-х годов Донахью вместе с Владимиром Познером был ведущим телемостов США - СССР, которые стали одним из символов Перестройки и окончания холодной войны. В них жители двух стран рассказывали друг другу о своем быте. С октября 1991 по апрель 1996 года Познер и Донахью вели программу Pozner & Donahue, которая выходила на канале CNBC.

Донахью 20 раз получал премии "Эмми" - десять раз как лучший ведущий ток-шоу и десять раз как автор лучшей программы в жанре ток-шоу. В марте 2024 года он получил Президентскую медаль Свободы - высшую гражданскую награду США.

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