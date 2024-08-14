В Аудиовизуальном совете прошла встреча с представителем БДИПЧ ОБСЕ

В Аудиовизуальном совете состоялась встреча с медиа-аналитиком наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кирой Калининой.

В Аудиовизуальном совете состоялась встреча с медиа-аналитиком наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кирой Калининой.

Об этом Report сообщили в совете.

Руководитель аппарата Аудиовизуального совета Фазиль Новрузов дал обширную информацию о деятельности совета, коснулся новшеств в сфере регулирования аудиовизуальных СМИ, мониторинга теле- и радиоканалов после принятия закона "О медиа".

В ходе встречи были обсуждены вопросы проведения предвыборной агитации на телевидении и радио в связи с предстоящими внеочередными парламентскими выборами, мониторинг предвыборной кампании на телевидении и радио, а также другие вопросы.