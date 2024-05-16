Haber Global: Макрон дестабилизирует ситуацию в Новой Каледонии

В Новой Каледонии назревает гражданская война. Президент Франции Эмманюэль Макрон дестабилизирует ситуацию в Новой Каледонии, которая расположена в 17 тыс. километров от Парижа.

В Новой Каледонии назревает гражданская война. Президент Франции Эмманюэль Макрон дестабилизирует ситуацию в Новой Каледонии, которая расположена в 17 тыс. километров от Парижа.

Как сообщает Report , об этом говорится в сюжете турецкого телевидения Haber Global.

В материале отмечается, что Франция после изгнания из Африки пытается распространить свое влияние на Армению и Южный Кавказ. Макрон видит причины изгнания "пятой республики" из Африки в России и Турции.

"В настоящее время он (президент Франции - ред.) играет ключевую роль в дестабилизации ситуации в Новой Каледонии", - говорится в сюжете.

Также упоминается, что 13 мая в Новой Каледонии, расположенной между Австралией и Фиджи, начались протесты, которые были инициированы предлагаемой поправкой в конституцию, предусматривающей предоставление широких избирательных прав на провинциальных выборах жителям Франции, проживающим на острове более 10 лет.

На фоне бурных протестов в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий. Местные СМИ сообщили, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 4 человека.

Демонстранты неоднократно подчеркивали недопустимость внесения французским правительством законодательных изменений без учета позиции местного населения и сообщали, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.