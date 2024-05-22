Гости нового выпуска "Поговорим?" обсудили крушение вертолета президента Ирана

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.

Как сообщает Report, гостями подкаста стали востоковед Руслан Сулейманов и политолог Ильгар Велизаде. Интервью вместе с Гамидом Гамидовым у гостей взял заместитель главреда ИА Report Джавид Османов.

Участники беседы поговорили об аварии вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, ответили, почему упавший вертолет искали так долго, коснулись вопроса выборов президента ИРИ и затронули многие другие темы.