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Гости нового выпуска "Поговорим?" обсудили крушение вертолета президента Ирана

Гости нового выпуска "Поговорим?" обсудили крушение вертолета президента Ирана Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.
Медиа
22 мая 2024 г. 09:57
Гости нового выпуска Поговорим? обсудили крушение вертолета президента Ирана

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.

Как сообщает Report, гостями подкаста стали востоковед Руслан Сулейманов и политолог Ильгар Велизаде. Интервью вместе с Гамидом Гамидовым у гостей взял заместитель главреда ИА Report Джавид Османов.

Участники беседы поговорили об аварии вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, ответили, почему упавший вертолет искали так долго, коснулись вопроса выборов президента ИРИ и затронули многие другие темы.

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