В Медиа-школе Report завершилась учебная программа 16-й группы

В Медиа-школе Report завершилась учебная программа 16-й группы.

В Медиа-школе Report завершилась учебная программа 16-й группы.

Сертификаты были вручены 10 студентам медиа-школы, которые в рамках программы обучались азам написания новостей, подготовке интервью, репортажей, статей-исследований, видеосюжетов, фоторепортажей, проводили расследования, участвовали в мониторингах и опросах.

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев сказал на встрече с выпускниками, что доволен результатами участников группы:

"В целом выпускники запомнились хорошими результатами. Один из них пробует свои силы в качестве менеджера по социальным сетям в отделе мультимедиа агентства. Можно сказать, что группа показала успешный результат в плане подготовки новостей".

Руководитель Медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу подчеркнул, что студенты 16-й по счету группы Медиа-школы Report смогли проявить особую оперативность в подготовке новостей, они четко и своевременно готовили новости о каждом событии, встрече.

В период программы обучения студенты медиа-школы встретились с ведущими журналистами информагентства Report, в частности с главным редактором агентства Мурадом Алиевым, заместителем главного редактора Эмилем Гулиевым, редактором отдела спорта Кянаном Гасановым, редактором отдела экономики Намигом Гусейновым, сотрудником отдела мультимедиа Джавидом Османовым, сотрудником Report, преподавателем факультета журналистики БГУ Кянаном Новрузовым и другими.

Медиа-школа Report начала свою деятельность 13 июня 2018 года. Целью Медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, ознакомление молодых журналистов с современными тенденциями мировых СМИ, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков. Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей, которые в настоящее время работают в различных медиаструктурах страны.