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Министр: Благодаря медиа мы можем оперативно рассматривать обращения граждан

Министр: Благодаря медиа мы можем оперативно рассматривать обращения граждан Благодаря медиа мы можем более оперативно рассматривать обращения граждан.
Медиа
3 мая 2024 г. 11:06
Министр: Благодаря медиа мы можем оперативно рассматривать обращения граждан

Благодаря медиа мы можем более оперативно рассматривать обращения граждан.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время выступления на форуме ”Общественные процессы в плоскости медиа“.

По словам министра, роль медиа в развитии общества и государства неоспорима.

"Глава государства предпринял все необходимые шаги в сфере развития медиа в Азербайджане в соответствии с современными требованиями. В законе "О медиа" отражены отношения медиа и общества, медиа и государства. Этот закон также играет важную роль в защите прав журналистов. Сегодня MEDİA [Агентство развития медиа ] поддерживает объективное и эффективное развитие средств массовой информации в Азербайджане по различным направлениям", - сказал С. Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Medianın vasitəsilə vətəndaş müraciətlərinə operativ baxa bilirik

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