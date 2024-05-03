Министр: Благодаря медиа мы можем оперативно рассматривать обращения граждан

Благодаря медиа мы можем более оперативно рассматривать обращения граждан.
Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время выступления на форуме ”Общественные процессы в плоскости медиа“.
По словам министра, роль медиа в развитии общества и государства неоспорима.
"Глава государства предпринял все необходимые шаги в сфере развития медиа в Азербайджане в соответствии с современными требованиями. В законе "О медиа" отражены отношения медиа и общества, медиа и государства. Этот закон также играет важную роль в защите прав журналистов. Сегодня MEDİA [Агентство развития медиа ] поддерживает объективное и эффективное развитие средств массовой информации в Азербайджане по различным направлениям", - сказал С. Бабаев.