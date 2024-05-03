Министр: Благодаря медиа мы можем оперативно рассматривать обращения граждан

Благодаря медиа мы можем более оперативно рассматривать обращения граждан.

Благодаря медиа мы можем более оперативно рассматривать обращения граждан.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время выступления на форуме ”Общественные процессы в плоскости медиа“.

По словам министра, роль медиа в развитии общества и государства неоспорима.

"Глава государства предпринял все необходимые шаги в сфере развития медиа в Азербайджане в соответствии с современными требованиями. В законе "О медиа" отражены отношения медиа и общества, медиа и государства. Этот закон также играет важную роль в защите прав журналистов. Сегодня MEDİA [Агентство развития медиа ] поддерживает объективное и эффективное развитие средств массовой информации в Азербайджане по различным направлениям", - сказал С. Бабаев.