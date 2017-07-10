В БГУ состоялась презентация книги об информационных агентствах

© Report.az

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном университете состоялась презентация книги под названием "Ведущие мировые информационные агентства, создание и перспективы развития информационных агентств в Азербайджане, Международное журналистское движение".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав БГУ, руководители печатных органов и др.

Декан факультета журналистики БГУ Вугар Алиев отметил, что в учебном пособии говорится о мировых, местных новостных агентствах, объединяющих эти информационные ресурсы международных журналистских организациях, их создании, деятельности и текущем периоде: "Книга состоит из трех частей. В первой части книги подробно исследуются основные информационные агентства, обеспечивающие новостной поток в мире. Во второй части книги к исследованию привлекают первое информагентство Азербайджана АЗЕРТАДЖ и существующие сейчас все агентства, новостные порталы, в третьей части – международные журналистские организации".

Главный редактор информационного агентства Report Мурад Алиев в своем выступлении отметил, что в книге системно дана информация о ведущих информационных агентствах. М.Алиев предложил презентовать онлайн-версию книги: "Журналистика сфера не статичная, а динамичная. Наличие онлайн-версии этой книги было бы еще лучше. Онлайн-версия расширит возможность студентов пользоваться книгой, кроме того, откроет дополнительную возможность регулярно пополнять ее новыми данными".

Гендиректор Modern.az Эльшад Эйвазлы отметил пользу такой книги для развития журналистики: "Мы будучи студентами с трудом находили такие книги. Эта книга большой учебник для студентов. У таких книг должно быть продолжение".

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Совета прессы Мушфиг Алескерли обратил внимание на описанные в книге международные журналистские организации.

Член Вещательного совета Общественного телерадиовещания Азер Хасрет отметил, что в книге проанализирована интеграция Азербайджана в мировое информационное пространство и сотрудничество с международными журналистскими организациями.

Преподаватели факультета журналистики Аллахверди Мамедов, Севиндж Алиева, Насир Ахмедли, Алхан Мамедов, Сабир Мамедов, Ильхам Мазанлы, Тарана Махмудова, Акиф Бабаев в выступлениях говорили о значимости книги, высоко оценили ее.

Выступившие после авторы выразили участникам благодарность за выступления и предложения.

В книге отведено место деятельности информационного агентства Report. Там отмечается, что информационное агентства Report одно из независимых информагентств. Агентство доводит до сведения своих читателей оперативно и на трех языках – азербайджанском, русском и английском самые важные мировые и местные новости в сфере политики, экономики, общества, спорта, культуры и др. В разделе сайта "Аналитика" размещаются аналитические материалы об идущих в Азербайджане и мире процессах. Профессиональным и подробным освещением названных сфер в агентстве занимаются специализированные журналисты. Сайт www.report.az внедряет ряд новшеств для удобного получения читателями новостей.

Отметим, что авторами книг являются заведующий кафедрой международной журналистики БГУ, профессор Гамид Велиев, преподаватель кафедры международной журналистики, доктор философии по политическим наукам Парвана Ибрагимова и преподаватель кафедры международной журналистики Вафа Искендерова.