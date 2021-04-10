О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку состоялась встреча ответственных представителей Тюркского совета

В Баку состоялась встреча ответственных представителей Тюркского совета В собрании принял участие помощник президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев
Медиа
10 апреля 2021 г. 16:30
В Баку состоялась встреча ответственных представителей Тюркского совета

В Баку завершилось третье собрание ответственных министров и высокопоставленных лиц в сфере информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет).

Как сообщает Report, в собрании принимали участие помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, председатель коммуникационного управления Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, министр культуры, информации, спорта и молодежи Кыргызстана Кайрат Иманалиев, директор Агентства по информации и массовым коммуникациям Администрации президента Узбекистана Асаджон Хожаев, замминистра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов, госсекретарь по политике безопасности министерства внешних связей и торговли Венгрии Петер Сзтарай, генсек Тюркского Совета Багдад Амреев.

В ходе мероприятия участники выступили с предложениями по расширению сотрудничества.

14.38

В Баку проходит 3-е собрание ответственных министров и высокопоставленных лиц в сфере информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет).

Как передает Report, в собрании принимают участие помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, председатель коммуникационного управления Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, министр культуры, информации, спорта и молодежи Кыргызстана Кайрат Иманалиев, директор Агентства по информации и массовым коммуникациям Администрации президента Узбекистана Асаджон Хожаев, замминистра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов, госсекретарь по политике безопасности министерства внешних связей и торговли Венгрии Петер Сзтарай, генсек Тюркского Совета Багдад Амреев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоBaku hosts third meeting of Ministers and High Officials in charge of Information and Media of Turkic Council-UPDATED
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Türk Şurasının informasiya və media üzrə məsul rəsmilərinin toplantısı keçirilib - YENİLƏNİB

Новости партнеров

Самое важное

Эркан Озорал награжден орденом Достлуг
Эркан Озорал награжден орденом "Достлуг"
10 апреля 2021 г. 12:10
Президент Ильхам Алиев принял посла Турции в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев принял посла Турции в Азербайджане
10 апреля 2021 г. 10:39
Совместная комиссия по иранской ядерной сделке возобновит работу с 12 апреля
Совместная комиссия по иранской ядерной сделке возобновит работу с 12 апреля
9 апреля 2021 г. 19:34
В Азербайджане уволены 12 врачей, выдававших поддельные справки о вакцинации
В Азербайджане уволены 12 врачей, выдававших поддельные справки о вакцинации
9 апреля 2021 г. 16:43
Ильхам Алиев: На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию
Ильхам Алиев: На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию
9 апреля 2021 г. 16:02
Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение
Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение
9 апреля 2021 г. 14:21
Председатель Генассамблеи ООН посетил Аллею почетного захоронения
ФотоПредседатель Генассамблеи ООН посетил Аллею почетного захоронения
9 апреля 2021 г. 11:24
Председатель ГА: Азербайджан - важная для ООН страна
Председатель ГА: Азербайджан - важная для ООН страна
9 апреля 2021 г. 10:45
Министр обороны Германии: Мы не в силах противостоять турецким беспилотникам
Министр обороны Германии: Мы не в силах противостоять турецким беспилотникам
8 апреля 2021 г. 16:57
Проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке танковых подразделений
Проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке танковых подразделений
8 апреля 2021 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi