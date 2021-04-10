В Баку состоялась встреча ответственных представителей Тюркского совета

В собрании принял участие помощник президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев

В Баку завершилось третье собрание ответственных министров и высокопоставленных лиц в сфере информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет).

Как сообщает Report, в собрании принимали участие помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, председатель коммуникационного управления Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, министр культуры, информации, спорта и молодежи Кыргызстана Кайрат Иманалиев, директор Агентства по информации и массовым коммуникациям Администрации президента Узбекистана Асаджон Хожаев, замминистра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов, госсекретарь по политике безопасности министерства внешних связей и торговли Венгрии Петер Сзтарай, генсек Тюркского Совета Багдад Амреев.

В ходе мероприятия участники выступили с предложениями по расширению сотрудничества.

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В Баку проходит 3-е собрание ответственных министров и высокопоставленных лиц в сфере информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет).

Как передает Report, в собрании принимают участие помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, председатель коммуникационного управления Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, министр культуры, информации, спорта и молодежи Кыргызстана Кайрат Иманалиев, директор Агентства по информации и массовым коммуникациям Администрации президента Узбекистана Асаджон Хожаев, замминистра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов, госсекретарь по политике безопасности министерства внешних связей и торговли Венгрии Петер Сзтарай, генсек Тюркского Совета Багдад Амреев.