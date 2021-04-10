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В Баку проходит встреча ответственных представителей Тюркского совета

В Баку проходит встреча ответственных представителей Тюркского совета В собрании принимает участие помощник президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев
Медиа
10 апреля 2021 г. 14:38
В Баку проходит встреча ответственных представителей Тюркского совета

В Баку проходит 3-е собрание ответственных министров и высокопоставленных лиц в сфере информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет).

Как передает Report, в собрании принимают участие помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, председатель коммуникационного управления Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, министр культуры, информации, спорта и молодежи Кыргызстана Кайрат Иманалиев, директор Агентства по информации и массовым коммуникациям Администрации президента Узбекистана Асаджон Хожаев, замминистра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов, госсекретарь по политике безопасности министерства внешних связей и торговли Венгрии Петер Сзтарай, генсек Тюркского Совета Багдад Амреев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Türk Şurasının informasiya və media üzrə məsul rəsmilərinin toplantısı keçirilir

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