В Азербайджане около 30 телеканалов вещают в HD-формате

В Азербайджане 28 местных телеканалов вещают в HD (High Definition) формате.

В Азербайджане 28 местных телеканалов вещают в HD (High Definition) формате.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ОАО "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Телеканалы перешли на HD-вещание в рамках проекта, реализуемого по совместному соглашению с "Азеркосмосом", Национальным советом по телевидению и радиовещанию и ПО "Радиотелевещание и спутниковая связь".

Отметим, что вещание азербайджанских телеканалов с телекоммуникационного спутника Azerspace-1 в формате HD началось 28 января этого года. Посредством спутника Azerspace-1 местные телеканалы вещают в формате HD с частотой 11175/H/30000.