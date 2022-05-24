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В Азербайджане около 30 телеканалов вещают в HD-формате

В Азербайджане около 30 телеканалов вещают в HD-формате В Азербайджане 28 местных телеканалов вещают в HD (High Definition) формате.
Медиа
24 мая 2022 г. 10:27
В Азербайджане около 30 телеканалов вещают в HD-формате

В Азербайджане 28 местных телеканалов вещают в HD (High Definition) формате.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ОАО "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Телеканалы перешли на HD-вещание в рамках проекта, реализуемого по совместному соглашению с "Азеркосмосом", Национальным советом по телевидению и радиовещанию и ПО "Радиотелевещание и спутниковая связь".

Отметим, что вещание азербайджанских телеканалов с телекоммуникационного спутника Azerspace-1 в формате HD началось 28 января этого года. Посредством спутника Azerspace-1 местные телеканалы вещают в формате HD с частотой 11175/H/30000.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 28-dək yerli telekanal HD keyfiyyətində yayımlanır

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