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В 2020 году на каждый из частных телеканалов было выделено по 500 тыс. манатов

В 2020 году на каждый из частных телеканалов было выделено по 500 тыс. манатов Об этом говорится в отчете Национального совета по телевидению и радио за 2020 год
Медиа
18 января 2021 г. 15:26
В 2020 году на каждый из частных телеканалов было выделено по 500 тыс. манатов
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3 млн манатов, выделенных Национальному совету по телевидению и радио (НСТР) в 2020 году, были распределены между 6 частными общереспубликанскими телерадиовещателями.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Национального совета по телевидению и радио за 2020 год.

Средства в размере по 500 тыс. манатов были выделены ООО "Lider TV və Radio Azərbaycan", ООО "Хазар ТВ", ООО Независимая телерадиокомпания "Азад Азербайджан", ООО "ARB 24", ООО "Независимое телерадио Space", ООО "Аналитический информационный центр Real".

Отметим, что средства НСТР были выделены из резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете на 2020 год, в соответствии с распоряжением главы государства от 22 июля 2020 года о выделении дополнительной финансовой помощи прессе в стране.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il özəl telekanalların hər birinə yarım milyon manat ayrılıb

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