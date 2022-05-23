О нас

Телеведущий Азер Сулейманлы встретился со студентами Медиа-школы Report

Телеведущий Азер Сулейманлы встретился со студентами Медиа-школы Report Сегодня состоялась встреча известного телеведущего Азера Сулейманлы со студентами Медиа-школы Report.
Медиа
23 мая 2022 г. 16:54
Телеведущий Азер Сулейманлы встретился со студентами Медиа-школы Report

Сегодня состоялась встреча известного телеведущего Азера Сулейманлы со студентами Медиа-школы Report.

На встрече Азер Сулейманлы подчеркнул, что телевидение – священное место для него.

Он признал, что подготовка к каждому эфиру занимает 10-12 часов: "Порой приходится прочитать за несколько дней 3-5 произведений приглашенного на передачу писателя. Я считаю, что должен всесторонне узнать своего собеседника. Если не узнать визави, общение не получится успешным".

Азер Сулейманлы родился в 1986 году в селе Икинджи Нугади Губинского района. В 2009 году с отличием окончил Азербайджанский государственный университет искусства и культуры. Работал на телеканалах "Xəyal TV", "Regional TV", "Space TV", "Mədəniyyət" и "İctimai TV". Был ведущим передачи "Səs Azərbaycan", комментатором песенного конкурса "Евровидение". В настоящее время является ведущим программы "Sabahın xeyir, Azərbaycan".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоTeleaparıcı Azər Süleymanlı Report Media Məktəbinin tələbələri ilə görüşüb

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi