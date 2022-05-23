Телеведущий Азер Сулейманлы встретился со студентами Медиа-школы Report

Сегодня состоялась встреча известного телеведущего Азера Сулейманлы со студентами Медиа-школы Report.

Сегодня состоялась встреча известного телеведущего Азера Сулейманлы со студентами Медиа-школы Report.

На встрече Азер Сулейманлы подчеркнул, что телевидение – священное место для него.

Он признал, что подготовка к каждому эфиру занимает 10-12 часов: "Порой приходится прочитать за несколько дней 3-5 произведений приглашенного на передачу писателя. Я считаю, что должен всесторонне узнать своего собеседника. Если не узнать визави, общение не получится успешным".

Азер Сулейманлы родился в 1986 году в селе Икинджи Нугади Губинского района. В 2009 году с отличием окончил Азербайджанский государственный университет искусства и культуры. Работал на телеканалах "Xəyal TV", "Regional TV", "Space TV", "Mədəniyyət" и "İctimai TV". Был ведущим передачи "Səs Azərbaycan", комментатором песенного конкурса "Евровидение". В настоящее время является ведущим программы "Sabahın xeyir, Azərbaycan".