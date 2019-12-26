Специалист по цифровому обществу и медиа провел тренинг в медиа-школе Report

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Международный специалист по цифровому обществу и медиа Эмин Гусейнзаде стал гостем медиа-школы Report.

На встрече со студентами медиа-школы Эмин Гусейнзаде рассказал о новых трендах современности.

"В Китае виртуальный телеведущий с искусственным интеллектом почти полностью заменяет человека. Уже актуализируется вопрос ненадобности в будущем профессии телеведущего. В Азербайджане же для внедрения такого опыта необходимо только программное обеспечение. Это очень просто сделать. Современному журналисту следует знать о технологических изменениях".

Mедиа-эксперт посоветовал молодым журналистам работать над собой, чтобы быть более подготовленными: "Эта программа сможет даже лучше человека выполнять работы, связанные с подготовкой новостей на сайтах, написанием пресс-релизов. Это значит, что в первую очередь отпадет нужда в журналистах "copy-past". Программа проанализирует материал и поделится им в наилучшей форме. Этот процесс произойдет не в далеком, а в ближайшем будущем. Поэтому сегодняшний журналист должен быть более знающим, более профессиональным. Для конкурентоспособности он должен уметь представить материал в более интересной форме, воспользоваться какими-то отличающимися средствами, возможностями мультимедиа".

Затем Эмин Гусейнзаде ответил на вопросы студентов.