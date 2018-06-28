Скончался азербайджанский фотожурналист, осветивший пять олимпиад

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Сегодня скончался известный азербайджанский фотожурналист.

Как сообщает Report, Яшар Халилов ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Он родился 11 апреля 1934 года в Баку. Известный фотожурналист приступил к деятельности в спортивном отделе газеты "Azərbaycan Gəncləri".

В 1959 году его пригласили в нынешнее Государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ. Я.Халилов был известен в СССР и его работа получила высокую оценку. Он - единственный фотожурналист в республике, принявший участие в качестве фотожурналиста в 5 олимпиадах (Мюнхене, Монреале, Москве, Лос-Анджелесе и Сеуле). В Японии за съемки на олимпиадах его удостоили Гран-при и премии "b Photo 6".

Я.Халилов был лауреатом премии "Гызыл гелем" ("Золотое перо"), заслуженным журналистом республики и заслуженным деятелем искусств.

Аллах рехмет элесин!